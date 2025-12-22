Высокопоставленный полицейский попался на разглашении государственной тайны

Начальник управления МВД по Магнитогорску полковник Константин Козицын был задержан ФСБ по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Челябинской области. По данным собеседника агентства, он передал секретные данные лицу из коммерческой фирмы, не имевшему допуска, лоббируя его интересы с использованием своего служебного положения.

Сегодня сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержан начальник УМВД России по Магнитогорску Челябинской области полковник полиции Константин Козицын. Сотрудник органов внутренних дел подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России (разглашение гостайны), — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Челябинской области по подозрению в сборе информации о передвижении военной техники для украинских координаторов. По версии следствия, он вышел на связь с иностранными кураторами через интернет и занимался наблюдением за транспортной инфраструктурой в области.

Кроме того, источник в правоохранительных органах заявил о задержании двух бывших и одного нынешнего сотрудника Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. По его информации, это сделано в рамках расследования уголовного производства, связанного с экс-руководителем данной структуры.