ФСБ задержала еще трех фигурантов дела челябинских дорожников В Челябинской области задержали трех сотрудников Миндортранса по делу о растрате

Двух бывших и одного действующего работника Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области задержали, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, это произошло в рамках уголовного дела, связанного с экс-руководителем ведомства Алексеем Нечаевым.

Проводятся обыски. <...> Все трое задержаны, планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнул собеседник агентства.

По версии следствия, Нечаев в составе организованной преступной группы похитил более 2,9 млрд рублей в рамках исполнения госконтрактов на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог. Источник также уточнил, что преступление было совершено в период руководства Челябинской областью экс-губернатора Бориса Дубровского.

