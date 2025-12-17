Новый год-2026
17 декабря 2025 в 10:49

ФСБ задержала еще трех фигурантов дела челябинских дорожников

В Челябинской области задержали трех сотрудников Миндортранса по делу о растрате

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двух бывших и одного действующего работника Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области задержали, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, это произошло в рамках уголовного дела, связанного с экс-руководителем ведомства Алексеем Нечаевым.

Проводятся обыски. <...> Все трое задержаны, планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнул собеседник агентства.

По версии следствия, Нечаев в составе организованной преступной группы похитил более 2,9 млрд рублей в рамках исполнения госконтрактов на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог. Источник также уточнил, что преступление было совершено в период руководства Челябинской областью экс-губернатора Бориса Дубровского.

Ранее полицейские задержали главу управления капитального строительства Красноярского края Сергея Ветрова. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, из-за чего без жилья остались 20 детей-сирот. Общий ущерб государству составил более 25 млн рублей.

