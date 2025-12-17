Оставивший 20 детей-сирот без жилья чиновник ответит перед судом

Полицейские задержали главу управления капитального строительства Красноярского края Сергея Ветрова, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Начальник управления капитального строительства Красноярского края Сергей Ветров задержан. <...> В отношении него возбудили п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — отметил собеседник агентства.

По версии следствия, Ветров не взыскал аванс по госконтракту с компанией «Новэкс», которая занималась строительством жилья для детей-сирот. Фирма не выполнила работы под ключ, в результате в поселке Нижний Ингаш без жилья остались 20 несовершеннолетних. Общий ущерб государству составил более 25 млн рублей.

