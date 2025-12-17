Новый год-2026
17 декабря 2025 в 09:22

Оставивший 20 детей-сирот без жилья чиновник ответит перед судом

В Красноярске задержали начальника краевого управления капстроительства Ветрова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полицейские задержали главу управления капитального строительства Красноярского края Сергея Ветрова, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Начальник управления капитального строительства Красноярского края Сергей Ветров задержан. <...> В отношении него возбудили п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — отметил собеседник агентства.

По версии следствия, Ветров не взыскал аванс по госконтракту с компанией «Новэкс», которая занималась строительством жилья для детей-сирот. Фирма не выполнила работы под ключ, в результате в поселке Нижний Ингаш без жилья остались 20 несовершеннолетних. Общий ущерб государству составил более 25 млн рублей.

Ранее суд ужесточил наказание бывшему депутату Клинцовского городского совета в Брянской области Владимиру Реуку, осужденному за мошенничество с деньгами участников СВО. Изначально он был приговорен к восьми годам лишения свободы, но теперь срок увеличен до 10 лет.

До этого экс-мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении 187 млн рублей в качестве взятки. По данным источника, это самая крупная взятка в регионе за последние годы. Чиновник был красноярским мэром в период с 2022 по 2025 год.

