Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки Экс-мэра Красноярска Логинова обвинили в получении взятки на 187 млн рублей

Экс-мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении 187 млн рублей в качестве взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора края Романа Тютюника. По данным агентства, это самая крупная взятка в крае за последние годы.

Самая крупная взятка за последние несколько лет, она превысила 100 млн рублей, — сказал прокурор.

Бывшего мэра задержали в Красноярске и этапировали в Москву. Басманный районный суд столицы 10 июня арестовал Логинова. Кроме того, арест наложили на имущество бывшего чиновника на сумму около 20 млн рублей. Логинов был красноярским мэром с 2022 по 2025 годы. Через некоторое время Логинов подал в городской совет заявление об отставке.

Ранее стало известно, что по делу о взятках бывшего мэра Красноярска проходят сразу 12 человек. По словам прокурора Красноярского края, среди фигурантов также есть чиновники. Расследование продолжается.

До этого бывший мэр Иваново Александр Шаботинский был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании Шаботинскому меры пресечения в виде заключения под стражу.