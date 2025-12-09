Экс-главу российского города заподозрили в превышении полномочий Экс-мэр Иванова Шаботинский задержан по подозрению в превышении полномочий

Бывший мэр Иванова Александр Шаботинский был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Против него возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Он подозревается по п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — сообщили в прокуратуре.

Ранее бывший руководитель комитета по культуре Челябинска Элеонора Халикова была задержана силовиками. Она может быть причастна к уголовному делу о махинациях с аттракционами в парке имени Гагарина.

До этого СМИ писали, что бывшего главу Нижнекамского района и экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина могут заключить под стражу. По информации суда, следствие подало соответствующее ходатайство. Задержание произошло вечером 3 декабря. Уголовное дело в отношении Муллина может быть связано с мошенничеством и превышением полномочий.

Также сотрудники УФСБ по Татарстану был задержан начальник военного представительства Минобороны РФ. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.