Экс-мэр Нижнекамска может попасть в СИЗО «Бизнес Online»: экс-мэра Нижнекамска Муллина могут поместить в СИЗО

«Бизнес Online» сообщает, что бывшего главу Нижнекамского района Татарстана и экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина могут отправить в следственный изолятор. Изданию удалось связаться с пресс-службой Набережночелнинского городского суда, которая подтвердила, что следствие обратилось с ходатайством об аресте.

В публикации говорится, что задержание состоялось в среду вечером, 3 декабря. По информации журналистов, уголовное дело бывшего чиновника может быть связано со статьями о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что Муллин, выдавший жилищный сертификат семье мигрантов, подал в отставку. Тогда осведомленный источник рассказал, что чиновник сообщил о решении местным депутатам. Муллин объявил о планах уйти с поста градоначальника во время торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления. Он подвел итоги работы и поблагодарил коллектив.

До этого стало известно, что начальник отдела административно-технической инспекции исполкома Нижнекамского района Татарстана Ильдар Сафиуллин был отправлен под домашний арест по подозрению в присвоении предназначенных для контрактников средств. Следствие располагает доказательствами по двум случаям мошенничества.