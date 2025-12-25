Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 21:07

«Там все видят»: Мединский о насаждении конфессий на Украине

Мединский заявил, что нельзя навязывать жителям Украины иные конфессии

Нельзя насаждать иные конфессии верующим, как это делается на Украине, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с РИА Новости. В 2023 году украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому Рождество в стране празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.

То что сейчас украинские власти творят с точки зрения насаждения иных конфессий. Господь им судья. Там все видят. Нельзя людям навязывать такие вещи, — констатировал Мединский.

Ранее президент Украины сообщил о намерении изменить праздничный календарь. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается не известным.

Также зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти Украины с помощью навязывания новых праздников предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями.

