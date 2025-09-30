Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:15

«Не нужны ваши звания»: Алаудинов обратился к «Ахмату» с важным заявлением

Алаудинов признался, что не разделяет бойцов по национальности

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил бойцам «Ахмата», что ему не важны звания и национальность солдат. Командир отряда подчеркнул, что в первую очередь обращает внимание на человеческие качества бойцов, слова военного приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

Мне не нужны ни ваши звания, ни ваши выслуги боевые, ни ваш рост, ни размер вашей ноги. Главное — какой это человек, — подчеркнул Алаудинов.

Военный отметил, что в отряде царит атмосфера единства мусульман и христиан. Солдат разных конфессий объединяют традиции России, добавил командир «Ахмата».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат» уничтожили диверсионную группу ВСУ в районе Плещеевки в Донецкой Народной Республике. По его словам, группу противника, состоявшую из шести человек, обнаружили благодаря бдительной работе воздушной разведки. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также Алаудинов сообщил, что бойцы «Ахмата» удерживали оборону в полном окружении ВСУ почти два месяца. Солдаты проявили стойкость в Курской области на животноводческом комплексе между Черкасским Поречным и Мартыновкой.

Апти Алаудинов
Ахмат
национальности
конфессии
