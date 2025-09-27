Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР Кадыров заявил об уничтожении диверсионной группы ВСУ близ Плещеевки в ДНР

Бойцы 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат» уничтожили диверсионную группу ВСУ в районе Плещеевки в Донецкой Народной Республике, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, группу противника, состоявшую из шести человек, обнаружили благодаря бдительной работе воздушной разведки.

Под точным огнем гаубичного дивизиона, а также в результате прицельных ударов ударных беспилотников, задействованных от первого и второго мотострелковых батальонов, все цели были уничтожены, — подчеркнул чеченский лидер.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили тяговые подстанции, используемые для перевозок вооружения ВСУ в Донбассе. По данным Минобороны, российские военные также ликвидировали склады дронов, базы солдат ВСУ и наемников в 138 районах.

До этого стало известно, что российская армия освободила села Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области Украины. Боевую задачу выполнили бойцы из подразделений Восточной, Западной и Южной группировки войск.