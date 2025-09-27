Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 14:35

Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР

Кадыров заявил об уничтожении диверсионной группы ВСУ близ Плещеевки в ДНР

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат» уничтожили диверсионную группу ВСУ в районе Плещеевки в Донецкой Народной Республике, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, группу противника, состоявшую из шести человек, обнаружили благодаря бдительной работе воздушной разведки.

Под точным огнем гаубичного дивизиона, а также в результате прицельных ударов ударных беспилотников, задействованных от первого и второго мотострелковых батальонов, все цели были уничтожены, — подчеркнул чеченский лидер.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили тяговые подстанции, используемые для перевозок вооружения ВСУ в Донбассе. По данным Минобороны, российские военные также ликвидировали склады дронов, базы солдат ВСУ и наемников в 138 районах.

До этого стало известно, что российская армия освободила села Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области Украины. Боевую задачу выполнили бойцы из подразделений Восточной, Западной и Южной группировки войск.

Рамзан Кадыров
диверсанты
ВСУ
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос, разрушает ли СВО экономику России
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.