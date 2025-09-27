Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 12:12

ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации

Минобороны сообщило о поражении тяговых подстанций для перевозок оружия для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили тяговые подстанции, используемые для перевозок вооружения ВСУ в Донбассе, сообщила пресс-служба Минобороны. Российские военные также ликвидировали склады дронов, базы бойцов ВСУ и наемников в 138 районах.

Нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, — сказано в сообщении.

С начала СВО уничтожены десятки тысяч единиц украинской техники: более 25 тысяч танков и бронемашин, почти 30 тысяч артиллерийских орудий и минометов, свыше 86 тысяч беспилотников, а также сотни самолетов, вертолетов и систем залпового огня.

Ранее российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.

Специалисты по радиоэлектронной борьбе между тем захватили украинский сельскохозяйственный гексакоптер «Баба-яга». Они модифицировали его программное обеспечение, заменив на российское. Усовершенствованный тяжелый беспилотник бойцы планировали использовать для дезориентации врага и поражения его позиций в тылу.

ВС РФ
ВСУ
Минобороны
СВО
железнодорожные пути
вооружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.