ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации Минобороны сообщило о поражении тяговых подстанций для перевозок оружия для ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили тяговые подстанции, используемые для перевозок вооружения ВСУ в Донбассе, сообщила пресс-служба Минобороны. Российские военные также ликвидировали склады дронов, базы бойцов ВСУ и наемников в 138 районах.

Нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, — сказано в сообщении.

С начала СВО уничтожены десятки тысяч единиц украинской техники: более 25 тысяч танков и бронемашин, почти 30 тысяч артиллерийских орудий и минометов, свыше 86 тысяч беспилотников, а также сотни самолетов, вертолетов и систем залпового огня.

Ранее российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.

Специалисты по радиоэлектронной борьбе между тем захватили украинский сельскохозяйственный гексакоптер «Баба-яга». Они модифицировали его программное обеспечение, заменив на российское. Усовершенствованный тяжелый беспилотник бойцы планировали использовать для дезориентации врага и поражения его позиций в тылу.