26 сентября 2025 в 10:23

ВС России захватили американский модуль управления ПТУР в Сумской области

BGM-71 TOW BGM-71 TOW Фото: U.S. Army

Российские бойцы группировки войск «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW, рассказал РИА Новости офицер с позывным Фанат. По его словам, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО

Бойцы группировки войск «Север», действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, затрофеили боеготовый модуль системы управления огнем американского ПТРК BGM-71 TOW, — отметил военный.

Фанат уточнил, что модуль представляет собой механизм горизонтальной наводки. Он оснащен креплением для ПТУР и джойстиком для управления, добавил офицер.

Ранее российские специалисты по радиоэлектронной борьбе захватили украинский сельскохозяйственный гексакоптер «Баба-яга». Они модифицировали его программное обеспечение, заменив на российское. Усовершенствованный тяжелый беспилотник бойцы планировали использовать для дезориентации врага и поражения его позиций в тылу. По словам военных, усовершенствованная «Баба-яга» может дезориентировать противника.

