20 декабря 2025 в 02:51

Перечислены регионы с максимальным ростом пенсий по старости

РИАН: наибольшая прибавка к пенсии по старости ждет жителей Севера и Приморья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В 2026 году в ряде российских регионов пенсионеров ждет особенно существенная прибавка, подсчитало РИА Новости, исходя из данных федерального бюджета Социального фонда России. Максимальный рост страховых пенсий по старости будет зафиксирован в субъектах Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Абсолютным лидером по размеру увеличения выплат станет Чукотка, где пенсия вырастет на 3,2 тыс. рублей. Вслед за ней в рейтинге расположились Ненецкий автономный округ (2,9 тыс. рублей) и Магаданская область (2,8 тыс. рублей).

Значительный рост также ожидается на Камчатке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где выплаты вырастут примерно на 2,7-2,8 тыс. рублей. В первую десятку регионов с наибольшей прибавкой также вошли Республика Саха (Якутия), Мурманская и Сахалинская области (по 2,5 тысячи рублей), а также Республика Коми (2,4 тысячи рублей).

Благодаря действию повышающих коэффициентов, в 2026 году наиболее заметный рост пенсий коснется жителей отдаленных и северных территорий страны. Общероссийская индексация на 7,6% обеспечит увеличение выплат всем пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости.

Ранее сообщалось, что в 2026 году система социальной поддержки пенсионеров в России продолжит развиваться. В этом году изменения затронули как федеральные, так и потенциально региональные льготы, особенно в сфере транспорта.

