Группа преступников похитила мужчину прямо из дома В Приморье группа лиц избила мужчину и похитила его из дома

Группа злоумышленников применила физическую силу к жителю Артема в Приморском крае и похитила его, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Преступники поместили потерпевшего в салон автомобиля Toyota Prius и увезли его в неизвестном направлении.

16 февраля 2026 года группа лиц на автомобиле марки Toyota Prius прибыла к частному жилому дому по улице Лазо в городе Артеме, где, применив физическое насилие к потерпевшему, принудительно поместили его в салон автомобиля и перевезли в неустановленное место на территории Артемовского городского округа, — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия. Правоохранительные органы уже работают на месте происшествия, личности похитителей устанавливаются.

