18 февраля 2026 в 08:27

Группа преступников похитила мужчину прямо из дома

В Приморье группа лиц избила мужчину и похитила его из дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа злоумышленников применила физическую силу к жителю Артема в Приморском крае и похитила его, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Преступники поместили потерпевшего в салон автомобиля Toyota Prius и увезли его в неизвестном направлении.

16 февраля 2026 года группа лиц на автомобиле марки Toyota Prius прибыла к частному жилому дому по улице Лазо в городе Артеме, где, применив физическое насилие к потерпевшему, принудительно поместили его в салон автомобиля и перевезли в неустановленное место на территории Артемовского городского округа, — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия. Правоохранительные органы уже работают на месте происшествия, личности похитителей устанавливаются.

Ранее в Москве группа молодых людей избила местного жителя. Произошедшее попало на камеру. В ролике видно, как толпа повалила мужчину на землю и начала бить его кулаками и ногами. Злоумышленники также грубо нарушали общественный порядок, демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим.

