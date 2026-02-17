Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 15:10

Появились кадры жестокого нападения на москвича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве группа молодых людей напала и избила местного жителя, сообщили в ГСУ СК РФ по столице. На снятых с места преступления кадрах видно, как толпа повалила мужчину на землю и начала бить его кулаками и ногами. По данным ведомства, злоумышленники грубо нарушали общественный порядок, демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим.

Группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя, — говорится в сообщении.

Ранее полицейские начали проверку по факту избиения инвалида в лифте жилого дома в Индустриальном районе в Барнауле. Проверку инициировали после появления в социальных сетях видеозаписи инцидента.

До этого двое украинцев устроили драку с кондуктором и машинистом пассажирского поезда в Германии. Инцидент произошел на станции Брюгге, когда кондуктор подошел к ним для проверки билетов. Один из мужчин не смог доказать факт оплаты проезда и начал проявлять агрессию.

Москва
нападения
избиения
видео
