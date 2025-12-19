Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Состояние трассы Усинск — Нарьян-Мар необходимо обсудить с правительством, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Он также допустил, что в будущем дорога может стать федеральной.

Проблема эта известна. Действительно, выход — это передача всех участков этой трассы на федеральный уровень, потому что перед федерацией стоит задача доведения дорог до известных стандартов. Здесь несколько важных вопросов — это и северный завоз, и безопасность на дорогах. Я обязательно переговорю с правительством и отреагируем, — сказал президент.

Ранее глава Крыма заявил, что местные власти вместе с правительством РФ прорабатывают механизмы, которые помогли бы избежать многочасовых пробок на въезде на полуостров летом 2026 года. В прошлый туристический сезон время ожидания достигало восьми часов.

До этого стало известно, что правительство России выделит около 5,4 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в новых регионах страны. Финансирование будет направлено на восстановление дорожного покрытия и искусственных сооружений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до конца 2025 года.