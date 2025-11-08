Озвучена сумма, выделенная на ремонт дорог в новых регионах России Кабмин: на ремонт дорог в новых регионах России выделят около 5,4 млрд рублей

Правительство России выделит около 5,4 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в новых регионах страны, сообщила пресс-служба кабмина. Финансирование будет направлено на восстановление дорожного покрытия и искусственных сооружений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях до конца 2025 года.

До конца 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трасс, а также искусственных дорожных сооружениях. На эти цели выделено почти 5,4 млрд рублей, — говорится в заявлении.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что до конца 2025 года в России будет построено и отремонтировано не менее 28 тыс. километров дорожных путей. Данный показатель на 4 тыс. километров превышает результаты предыдущего года и свидетельствует об опережении графика работ на 29%.

Кроме того, стало известно о начале второго этапа реконструкции Приморского шоссе в Санкт-Петербурге на участке пересечения с трассой М-32. Работы проводятся на отрезке протяженностью 443 метра и включают возведение компонентов транспортной развязки.