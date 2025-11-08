Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 13:59

Озвучена сумма, выделенная на ремонт дорог в новых регионах России

Кабмин: на ремонт дорог в новых регионах России выделят около 5,4 млрд рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правительство России выделит около 5,4 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в новых регионах страны, сообщила пресс-служба кабмина. Финансирование будет направлено на восстановление дорожного покрытия и искусственных сооружений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях до конца 2025 года.

До конца 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трасс, а также искусственных дорожных сооружениях. На эти цели выделено почти 5,4 млрд рублей, — говорится в заявлении.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что до конца 2025 года в России будет построено и отремонтировано не менее 28 тыс. километров дорожных путей. Данный показатель на 4 тыс. километров превышает результаты предыдущего года и свидетельствует об опережении графика работ на 29%.

Кроме того, стало известно о начале второго этапа реконструкции Приморского шоссе в Санкт-Петербурге на участке пересечения с трассой М-32. Работы проводятся на отрезке протяженностью 443 метра и включают возведение компонентов транспортной развязки.

Россия
дороги
ремонт
финансирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян покусали опасные существа на Филиппинах
Поезд Деда Мороза заметили в Москве перед новогодним туром
На Украине полностью закрыли границу
Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме
Сын Трампа рассказал, что дал биткоин человечеству
Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии
Путин прислал венок на похороны Николаева
Дачникам объяснили, как защитить огород от осенних ливней
Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать
Стало известно, рядом с кем похоронят Юрия Николаева
Церемония прощания с Юрием Николаевым завершилась в Москве
«Дни сочтены»: в Британии спрогнозировали будущее Стармера
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Под Иркутском автобус снес столб, едва не раздавил людей и попал на видео
«Начальник никакой»: Пельш вспомнил, каким продюсером был Николаев
Названы страшные последствия схода снежной лавины на Камчатке
Что делать с опавшей листвой: превращаем осенний мусор в золото для сада
Дочь убила своих родителей и прожила с их трупами четыре года
Автор хита «Пять причин» рассказал про «родственную любовь» с Николаевым
«Вот и ответ»: Захарова объяснила любовь Зеленского к «мясным штурмам»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.