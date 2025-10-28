Рабочие начали строить вторую очередь развязки М-32 в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал второй этап переустройства Приморского шоссе на участке пересечения с магистралью М-32, сообщила пресс-служба Смольного. Работы ведутся на отрезке длиной 443 метра для строительства элементов транспортной развязки, включая опоры путепровода и подпорную стенку съезда.

По словам губернатора Александра Беглова, новая магистраль протяженностью 7,7 километра соединит Приморское шоссе с перспективной трассой М-49. Вместе с трассой М-1 и будущим дублером Приморского шоссе это улучшит транспортную доступность всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» в Горской и упростит сообщение северных районов города с другими территориями, пояснил чиновник.

Дополнительно проведенные работы позволят завершить второй этап строительства подземного пешеходного перехода в Лахте, добавив два выхода по обеим сторонам шоссе.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге продолжается строительство разводного Большого Смоленского моста через Неву, переправа будет готова к навигационному сезону уже в 2026 году. Александр Беглов осмотрел ход строительства с воды.