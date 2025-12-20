Новый год-2026
20 декабря 2025 в 02:49

МИД РФ озвучил, кто стал основным финансовым донором Украины

Мирошник: основное финансирование Зеленский получает от партнеров из Германии

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основное финансирование президента Украины Владимира Зеленского поступает из Германии при поддержке структур Европейского союза и Великобритании, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник в интервью газете «Известия». По его мнению, это ограничивает возможности Киева в поиске альтернативных источников поддержки, несмотря на активную дипломатическую деятельность украинского руководства.

Комментарий российского дипломата прозвучал на фоне решения, принятого на саммите Евросоюза 18 декабря. Лидеры стран ЕС договорились предоставить Украине масштабный кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей), который будет обеспечен бюджетом сообщества. Отдельные представители немецкого правительства, в частности официальный представитель Себастьян Хилле и канцлер Фридрих Мерц, представили это решение как дипломатический успех Берлина.

Делать очередное турне — это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу, — сказал Мирошник.

Ранее он отмечал, что европейские союзники Зеленского не заинтересованы в реальных переговорах по урегулированию кризиса, стремясь подменить мирный договор временной передышкой для Киева. Дипломат подчеркнул, что позиция Европы сводится к контролю над Украиной и подготовке к новому вооруженному противостоянию.

