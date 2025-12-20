Новый год-2026
Американские истребители и вертолеты точечно обрушились на Сирию

NYT: США начали наносить удары с воздуха по расположениям ИГ в Сирии

ВВС США ВВС США Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американские вооруженные силы начали проводить воздушную операцию против террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на сирийской территории. Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои информированные источники, в нанесении ударов задействованы истребители и ударные вертолеты ВВС США.

Целями авианалетов стали десятки объектов инфраструктуры боевиков, включая склады с оружием и боеприпасами. Военная кампания, вероятно, продолжится в ближайшие дни.

Решение об активизации силовых действий было принято на фоне недавнего инцидента, в результате которого погибли американские военнослужащие. Пентагон официально подтвердил гибель двух бойцов Национальной гвардии США и одного гражданского переводчика в районе города Пальмира в провинции Хомс.

Нападавший, предположительно связанный с ИГ, был уничтожен силами местных партнеров. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.

Ранее сообщалось, что военные коалиции были предупреждены об угрозе нападения в Пальмире. Педставитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба указал, что сообщения о возможной атаке боевиков ИГ проигнорировали.

