ОП подготовит идеи для защиты россиян от цифровых мошенников Член ОП Машаров: в России подготовят предложения по противодействию аферистам

Общественная палата РФ займется разработкой дополнительных законодательных инициатив, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, сообщил член профильной комиссии ОП Евгений Машаров в комментарии агентству ТАСС. Это решение принято по итогам заявления президента Владимира Путина, который в ходе программы «Итоги года» отметил снижение ущерба от действий мошенников на 33%, но подчеркнул необходимость дальнейшей работы.

Как пояснил представитель Общественной палаты, деятельность будет сосредоточена на двух направлениях. Во-первых, нужно проводить мониторинг эффективности уже принятого пакета антифродовых мер. Во-вторых, стоит подготовить новые предложения на основе анализа обращений граждан и выявленных пробелов в регулировании. Особое внимание планируется уделить противодействию использованию передовых технологий в преступных схемах.

Общественная палата РФ продолжит проводить мониторинг реализации первого пакета мер противодействия телефонным мошенникам и с учетом анализа обращений готовить дальнейшие предложения по совершенствованию законодательства в указанной сфере, — сказал Машаров.

В числе ключевых идей Машаров выделил необходимость рамочного регулирования искусственного интеллекта для пресечения его применения мошенниками, а также установление четкой сферы ответственности уполномоченных органов. Кроме того, он указал на важность блокировки иностранных мессенджеров, используемых для звонков, пресечения деятельности «дропперов» (лиц, обналичивающих средства) и вывода криптообменников в правовое поле для контроля за легализацией преступных доходов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать электронные письма о якобы новогодних дивидендах. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв праздничными бонусами и выплатами. Они делают рассылку под видом государственных фондов и компаний.