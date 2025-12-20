Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 01:49

ОП подготовит идеи для защиты россиян от цифровых мошенников

Член ОП Машаров: в России подготовят предложения по противодействию аферистам

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Общественная палата РФ займется разработкой дополнительных законодательных инициатив, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, сообщил член профильной комиссии ОП Евгений Машаров в комментарии агентству ТАСС. Это решение принято по итогам заявления президента Владимира Путина, который в ходе программы «Итоги года» отметил снижение ущерба от действий мошенников на 33%, но подчеркнул необходимость дальнейшей работы.

Как пояснил представитель Общественной палаты, деятельность будет сосредоточена на двух направлениях. Во-первых, нужно проводить мониторинг эффективности уже принятого пакета антифродовых мер. Во-вторых, стоит подготовить новые предложения на основе анализа обращений граждан и выявленных пробелов в регулировании. Особое внимание планируется уделить противодействию использованию передовых технологий в преступных схемах.

Общественная палата РФ продолжит проводить мониторинг реализации первого пакета мер противодействия телефонным мошенникам и с учетом анализа обращений готовить дальнейшие предложения по совершенствованию законодательства в указанной сфере, — сказал Машаров.

В числе ключевых идей Машаров выделил необходимость рамочного регулирования искусственного интеллекта для пресечения его применения мошенниками, а также установление четкой сферы ответственности уполномоченных органов. Кроме того, он указал на важность блокировки иностранных мессенджеров, используемых для звонков, пресечения деятельности «дропперов» (лиц, обналичивающих средства) и вывода криптообменников в правовое поле для контроля за легализацией преступных доходов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать электронные письма о якобы новогодних дивидендах. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв праздничными бонусами и выплатами. Они делают рассылку под видом государственных фондов и компаний.

Общественная палата
мошенники
разработка
идеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна из стран рассматривает возможность использования карт «Мир»
Перечислены регионы с максимальным ростом пенсий по старости
МИД РФ озвучил, кто стал основным финансовым донором Украины
Хегсет анонсировал акцию возмездия в Сирии
Американские истребители и вертолеты точечно обрушились на Сирию
Орбан «вызвал охотников» на Мерца и фон дер Ляйен в язвительном видео
Военэксперт дал оценку попыткам ВСУ контратаковать у Купянска
Как забыть бывшего и найти любовь: ответы на женские вопросы об отношениях
Сына украинского посла задержали в Европе по делу об убийстве
ОП подготовит идеи для защиты россиян от цифровых мошенников
Массовое отравление в подмосковном пансионате: что известно, сколько жертв
США расширили санкционное давление на Венесуэлу
На Западе прочли между строк послание Путина на прямой линии
В Ульяновске ищут сообщившего Путину о «жизни в XIX веке» мужчину
Трамп переименовал в свою честь главный оперный театр США
«Близки, как никогда»: украинскому конфликту предсказали скорый конец
«Остался клоуном»: почему Запад поверил в фейк с Зеленским под Купянском
США начали публиковать материалы по делу скандального финансиста
Рубио пошутил об «Итогах года» Путина
Стрельба произошла на американской военной базе в Аризоне
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.