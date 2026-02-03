Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:34

Стало известно, кто создаст фирменный стиль для «Крестов»

Студия Лебедева создаст фирменный стиль для «Крестов» на набережной Петербурга

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Девелопер «КВС-Арсенальная» выбрал студию российского дизайнера Артемия Лебедева для разработки фирменного стиля комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе строительной компании. Главной целью проекта является сохранение культурного наследия и формирование современного, легко узнаваемого облика городской среды.

«Кресты» — это не просто объект редевелопмента, а исторический маркер и узнаваемый символ Петербурга. Новый фирменный стиль станет ключевым инструментом переосмысления пространства»,отметил гендиректор компании Сергей Ярошенко.

Через пять лет «Кресты» планируют превратить в современный центр общественной, культурной и туристической активности Санкт-Петербурга. Комплекс будет включать в себя музей, гастрономическую улицу, гостиницу, зоны для культурных событий и общественные пространства.

Ранее петербургский аэропорт Пулково представил обновленный логотип. Ключевым элементом нового дизайна стал образ разводных мостов в форме буквы «Л». Этот символ отражает принадлежность аэропорта к Петербургу и символизирует город-герой Ленинград.

