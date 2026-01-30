Петербургский аэропорт представил обновленный логотип

Петербургский аэропорт Пулково представил обновленный логотип, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ключевым элементом нового дизайна стал образ разводных мостов в форме буквы «Л», символизирующий город-герой Ленинград.

Для нас было принципиально важно, чтобы новый дизайн считываемо отражал нашу принадлежность к Петербургу. В логотипе заложено много смыслов: мосты, авиация, буква «Л» — как отсылка к Ленинграду, городу-герою. Это образ, в котором соединяются история, город и наше движение вперед, — поделился гендиректор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Студия Артемия Лебедева создала логотип для аэропорта еще 12 лет назад. Однако в 2025 году ВВСС (управляющая компания Пулково) обратилась к компании с просьбой обновить фирменный стиль воздушной гавани. Новый логотип, по мнению руководства аэропорта, стал узнаваемым символом, который подчеркивает значимость Пулково как главных воздушных ворот Санкт-Петербурга.

Ранее японский конгломерат Sony Group зарегистрировал в России логотип Alpha для цифровых фотоаппаратов и комплектующих. Заявка была подана в Роспатент от «Сони Груп Корпорейшен» в октябре 2025 года и зарегистрирована в январе 2026 года.