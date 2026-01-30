Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 19:16

Петербургский аэропорт представил обновленный логотип

Аэропорт Пулково представил новый логотип с отсылкой на разводные мосты

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Петербургский аэропорт Пулково представил обновленный логотип, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ключевым элементом нового дизайна стал образ разводных мостов в форме буквы «Л», символизирующий город-герой Ленинград.

Для нас было принципиально важно, чтобы новый дизайн считываемо отражал нашу принадлежность к Петербургу. В логотипе заложено много смыслов: мосты, авиация, буква «Л» — как отсылка к Ленинграду, городу-герою. Это образ, в котором соединяются история, город и наше движение вперед, — поделился гендиректор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Студия Артемия Лебедева создала логотип для аэропорта еще 12 лет назад. Однако в 2025 году ВВСС (управляющая компания Пулково) обратилась к компании с просьбой обновить фирменный стиль воздушной гавани. Новый логотип, по мнению руководства аэропорта, стал узнаваемым символом, который подчеркивает значимость Пулково как главных воздушных ворот Санкт-Петербурга.

Ранее японский конгломерат Sony Group зарегистрировал в России логотип Alpha для цифровых фотоаппаратов и комплектующих. Заявка была подана в Роспатент от «Сони Груп Корпорейшен» в октябре 2025 года и зарегистрирована в январе 2026 года.

Санкт-Петербург
аэропорты
Пулково
логотипы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста
Красотка Дружинина, Пересильд, Цыганов: яркие кадры с премии «Золотой Орел»
«Загадочная болезнь» одолела пассажиров круизного лайнера
Назван новый глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы
Трамп озвучил свое убеждение о мире на Украине
Путин провел встречу с представителем Ирана
«Флотилия, армада»: Трамп предупредил о переброске к Ирану крупных сил
Пугачева, Королева, Лорак: пять историй любви, достойных экранизации
«Мама гардемаринов» блеснула в ярком образе на красной дорожке
Путин поприветствовал участников и гостей кинопремии «Золотой орел»
Стало известно, за кого вышла замуж певица Елка
ЕС может готовить радикальную замену потолку цен на российскую нефть
Вскрылись неожиданные подробности развода Агзамова с женой
Украина в агонии, Кличко гонит людей из Киева: что будет дальше
В Воронеже семилетний ребенок провалился в люк по дороге в школу
Молитвы и домогательства: отчим растлевал девочку за спиной у матери
На Западе не стали скрывать правду о состоянии ВСУ на юге зоны СВО
В Москве массово начали гибнуть домашние собаки
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.