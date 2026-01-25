Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 18:14

Sony зарегистрировал логотип Alpha для фотоаппаратов в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Японский конгломерат Sony Group зарегистрировал в России логотип Alpha для цифровых фотоаппаратов и комплектующих, соответствующая запись размещена в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Исключительное право действует до 3 октября 2035 года.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в Роспатент в октябре 2025 года от «Сони Груп Корпорейшен» и зарегистрирована в январе 2026 года. Логотип закреплен по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг, включающему цифровые фотоаппараты, фотообъективы, фотовспышки, штативы, аккумуляторы, адаптеры, провода, наплечные ремни и сумки для фототехники.

Ранее французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России два новых товарных знака: логотип коллекции Les Gastons Vuitton и наименование Heures D'absence для ювелирных изделий и аксессуаров. Заявки поступили в Роспатент в октябре 2025 года, а исключительное право на их использование будет действовать до 2035 года.

Ранее американский издатель DC Comics подал заявку в Роспатент на регистрацию в России товарного знака в виде эмблемы Бэтмена — черной летучей мыши на желтом фоне. В случае одобрения заявитель сможет использовать этот логотип для продажи игр, фильмов, программного обеспечения, косметики, одежды и других товаров.

