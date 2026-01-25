Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 03:17

DC Comics подала запрос на регистрацию в России эмблемы Бэтмена

Фото: DC Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Популярный американский издатель комиксов DC Comics подал заявку на регистрацию товарного знака в виде эмблемы Бэтмена в России, о чем говорят данные Роспатента. Заявку на это подали в середине января, передает РИА Новости.

В материале говорится, что речь идет о ключевом логотипе персонажа — черная летучая мышь на желтом фоне. Уточняется, что в случае одобрения заявитель сможет использовать его при продаже игр, фильмов онлайн, программного обеспечения, косметики и зубных паст, ювелирных изделий, одежды и других товаров.

Ранее американский автопроизводитель Ford Motor Company направил в Роспатент десять новых заявок на регистрацию своих товарных знаков, как следует из данных на сайте федеральной службы. В список вошли названия культовых моделей, таких как Mustang, Explorer, F-150, Bronco и Transit. Особое внимание привлек люксовый бренд Lincoln: компания регистрирует не только само название и логотип, но и права на продажу, рекламу и техническое обслуживание автомобилей этого класса. Это первая масштабная активность компании на российском патентном рынке за последние 12 лет.

