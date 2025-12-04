Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Черная вдова» может сменить вселенную

Скарлетт Йоханссон может появиться в «Бэтмене» с Паттинсоном

Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Фото: IMAGO/Crash / MediaPunch/Global Look Press
Актриса Скарлетт Йоханссон, широко известная по роли Черной вдовы в фильмах Marvel может появиться во второй части фильма «Бэтмен», принадлежащей вселенной DC, где главного героя играет Роберт Паттинсон, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. По их словам, переговоры со звездой вышли на финальную стадию, и ее участие способно сильно ускорить производство сиквела.

Съемки запланированы на 2026 год, однако Йоханссон сможет присоединиться только после завершения работы над новым «Экзорцистом». Роль, предложенная актрисе, держится в секрете. При этом известно, что Зои Кравиц не вернется к образу Женщины-кошки в продолжении.

Для Йоханссон участие станет возвращением в супергеройский жанр: она получила мировую известность благодаря роли Черной вдовы в киновселенной Marvel. Фильмы с ее участием собрали около $15 млрд, что делает ее одной из самых кассовых актрис в истории.

В январе этого года Паттинсон женился на модели и певице Сьюки Уотерхаус. Церемония бракосочетания прошла на карибском курорте. На праздник были приглашены только близкие люди. Там также присутствовала 10-месячная дочь артистов.

