Враг у ворот: Финляндия вооружается до зубов, чтобы ударить по России?

Враг у ворот: Финляндия вооружается до зубов, чтобы ударить по России?

Финские вооруженные силы обеспечивают новое оснащение для будущего конфликта с Москвой, утверждают западные СМИ. Что известно, правда ли, что затаился враг у ворот, и Финляндия вооружается до зубов, чтобы ударить по России?

Как Финляндия вооружается до зубов, чтобы ударить по России

«Столкнувшись с реальностью все более агрессивной России, Финляндия наращивает вооружение в ожидании будущего конфликта со своим соседом», — говорится в публикации The National Interest.

Финские военно-воздушные силы оснащают новые истребители F-35A Lightning II ракетами класса «воздух — воздух» AIM-120D3, утверждает издание. Госдеп США одобрил закупку — Хельсинки получит в свое распоряжении 405 снарядов типа Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles и восемь секций наведения AIM-120D3 общей стоимостью около $1 млрд.

«Благодаря этому приобретению Финляндия получит доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты, что улучшит наши возможности реагирования на угрозы в оперативной обстановке. Приобретение еще больше укрепит взаимодействие с Соединенными Штатами и другими союзниками», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Обозреватели связывают такие меры с общей напряженностью в Балтийском регионе. Одновременно с этим аналитики отмечают, что скандинавская страна фактически перешла в режим ожидания открытого кризиса, подстраивая под него все планы военного строительства. Российская сторона, в свою очередь, констатирует беспрецедентный рост активности НАТО непосредственно у своих границ и рассматривает ее как прямую угрозу своей безопасности.

На прошлой неделе США представили первый построенный для Финляндии истребитель F-35A. Всего Хельсинки заказал у Вашингтона 64 машины. С 2026 года, как ожидается, они начнут заменять находящиеся на вооружении сейчас самолеты McDonnell Douglas F/A-18 Hornets.

AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile — ракета класса «воздух — воздух» средней дальности IM-120, это всепогодная ракета нового поколения производства Raytheon. Она стоит на вооружении ВВС и ВМС США и стран-союзников. Истребитель может одновременно запускать несколько таких ракет и при этом бить по разным целям.

F-35A Lightning II Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представляет ли Финляндия реальную угрозу для России

Состоящая из небольшого числа военнослужащих финская армия не сможет успешно противостоять ВС России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Финляндия не располагает достаточными ресурсами даже после прогресса в совершенствовании вооруженных сил.

«Модернизация армии Финляндии действительно налицо. Но сами вооруженные силы малочисленны и противостоять мощи российской армии не смогут. Финны считают, что именно в союзе с войсками НАТО они могут добиться решений оперативных задач. Финляндия готова, допустим, воевать в Арктике, она может оказать какое-то давление на Аландские острова, она может попытаться захватить Сайменский канал. Я бы не говорил о том, что финнов можно рассматривать с точки зрения потенциальной военной силы НАТО», — сказал Матвийчук.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Страна подала заявку на вступление чуть менее чем за год — совместно со Швецией. По последним данным, численность военнослужащих Финляндии с учетом резервистов составляет 271 750 человек.

Как еще НАТО хочет «погасить российскую угрозу»

Ранее экс-командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны — члены Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области на фоне якобы существующей угрозы со стороны России.

По мнению Громадзинского, Варшава и ее союзники должны создать стратегические дилеммы, которые могли бы сдержать якобы «агрессивные намерения» России. Он призвал открыто заявить это российскому руководству. По словам генерала, Польша, хоть и не стремится к крайним мерам, но готова действовать решительно.

«Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал», — приводит слова Громадзинского портал Fakt.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил Польшу, что она может полностью исчезнуть как государство в случае попытки нападения на Калининград.

Читайте также:

Метеозависимым приготовиться! Жесткая смена погоды в Москве к Новому году

Почему не работает WhatsApp 24 декабря: где сбои в РФ, отмена блокировки

Наступление ВС России на Харьков 24 декабря: ВКС выжигают целые бригады ВСУ