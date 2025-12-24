Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:29

Враг у ворот: Финляндия вооружается до зубов, чтобы ударить по России?

ВМС Финляндии ВМС Финляндии Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Финские вооруженные силы обеспечивают новое оснащение для будущего конфликта с Москвой, утверждают западные СМИ. Что известно, правда ли, что затаился враг у ворот, и Финляндия вооружается до зубов, чтобы ударить по России?

Как Финляндия вооружается до зубов, чтобы ударить по России

«Столкнувшись с реальностью все более агрессивной России, Финляндия наращивает вооружение в ожидании будущего конфликта со своим соседом», — говорится в публикации The National Interest.

Финские военно-воздушные силы оснащают новые истребители F-35A Lightning II ракетами класса «воздух — воздух» AIM-120D3, утверждает издание. Госдеп США одобрил закупку — Хельсинки получит в свое распоряжении 405 снарядов типа Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles и восемь секций наведения AIM-120D3 общей стоимостью около $1 млрд.

«Благодаря этому приобретению Финляндия получит доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты, что улучшит наши возможности реагирования на угрозы в оперативной обстановке. Приобретение еще больше укрепит взаимодействие с Соединенными Штатами и другими союзниками», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Обозреватели связывают такие меры с общей напряженностью в Балтийском регионе. Одновременно с этим аналитики отмечают, что скандинавская страна фактически перешла в режим ожидания открытого кризиса, подстраивая под него все планы военного строительства. Российская сторона, в свою очередь, констатирует беспрецедентный рост активности НАТО непосредственно у своих границ и рассматривает ее как прямую угрозу своей безопасности.

На прошлой неделе США представили первый построенный для Финляндии истребитель F-35A. Всего Хельсинки заказал у Вашингтона 64 машины. С 2026 года, как ожидается, они начнут заменять находящиеся на вооружении сейчас самолеты McDonnell Douglas F/A-18 Hornets.

AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile — ракета класса «воздух — воздух» средней дальности IM-120, это всепогодная ракета нового поколения производства Raytheon. Она стоит на вооружении ВВС и ВМС США и стран-союзников. Истребитель может одновременно запускать несколько таких ракет и при этом бить по разным целям.

F-35A Lightning II F-35A Lightning II Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представляет ли Финляндия реальную угрозу для России

Состоящая из небольшого числа военнослужащих финская армия не сможет успешно противостоять ВС России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Финляндия не располагает достаточными ресурсами даже после прогресса в совершенствовании вооруженных сил.

«Модернизация армии Финляндии действительно налицо. Но сами вооруженные силы малочисленны и противостоять мощи российской армии не смогут. Финны считают, что именно в союзе с войсками НАТО они могут добиться решений оперативных задач. Финляндия готова, допустим, воевать в Арктике, она может оказать какое-то давление на Аландские острова, она может попытаться захватить Сайменский канал. Я бы не говорил о том, что финнов можно рассматривать с точки зрения потенциальной военной силы НАТО», — сказал Матвийчук.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Страна подала заявку на вступление чуть менее чем за год — совместно со Швецией. По последним данным, численность военнослужащих Финляндии с учетом резервистов составляет 271 750 человек.

Как еще НАТО хочет «погасить российскую угрозу»

Ранее экс-командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны — члены Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области на фоне якобы существующей угрозы со стороны России.

По мнению Громадзинского, Варшава и ее союзники должны создать стратегические дилеммы, которые могли бы сдержать якобы «агрессивные намерения» России. Он призвал открыто заявить это российскому руководству. По словам генерала, Польша, хоть и не стремится к крайним мерам, но готова действовать решительно.

«Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал», — приводит слова Громадзинского портал Fakt.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил Польшу, что она может полностью исчезнуть как государство в случае попытки нападения на Калининград.

Читайте также:

Метеозависимым приготовиться! Жесткая смена погоды в Москве к Новому году

Почему не работает WhatsApp 24 декабря: где сбои в РФ, отмена блокировки

Наступление ВС России на Харьков 24 декабря: ВКС выжигают целые бригады ВСУ

Финляндия
Россия
угрозы
НАТО
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Рубль признали самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Новое дерзкое ограбление потрясло Париж
В Крымске арестовали фигуранта дела о махинациях мэра с землей
В СК раскрыли детали дела о погибшем от голода младенце в Норильске
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.