Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ

Состоящая из небольшого числа военнослужащих финская армия не сможет успешно противостоять ВС России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Финляндия не располагает достаточными ресурсами даже после прогресса в совершенствовании вооруженных сил.

Модернизация армии Финляндии действительно налицо. Но сами вооруженные силы малочисленны и противостоять мощи российской не смогут. Финны считают, что именно в союзе с войсками НАТО они могут добиться решений оперативных задач. Финляндия готова, допустим, воевать в Арктике, она может оказать какое-то давление на Аландские острова, она может попытаться захватить Сайменский канал. Я бы не говорил о том, что финнов можно рассматривать с точки зрения потенциальной военной силы НАТО, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что финская армия усиленно готовится к возможному военному столкновению с Россией. В Хельсинки заметно активизировали усилия по укреплению обороноспособности, нацеливаясь на подготовку к прямому военному противостоянию.