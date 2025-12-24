Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:08

Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ

Военэксперт Матвийчук: малочисленная армия Финляндии не сможет противостоять РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Состоящая из небольшого числа военнослужащих финская армия не сможет успешно противостоять ВС России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Финляндия не располагает достаточными ресурсами даже после прогресса в совершенствовании вооруженных сил.

Модернизация армии Финляндии действительно налицо. Но сами вооруженные силы малочисленны и противостоять мощи российской не смогут. Финны считают, что именно в союзе с войсками НАТО они могут добиться решений оперативных задач. Финляндия готова, допустим, воевать в Арктике, она может оказать какое-то давление на Аландские острова, она может попытаться захватить Сайменский канал. Я бы не говорил о том, что финнов можно рассматривать с точки зрения потенциальной военной силы НАТО, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что финская армия усиленно готовится к возможному военному столкновению с Россией. В Хельсинки заметно активизировали усилия по укреплению обороноспособности, нацеливаясь на подготовку к прямому военному противостоянию.

Финляндия
НАТО
Россия
конфликты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
