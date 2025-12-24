Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией TNI: Финляндия готовится к открытому конфликту с Россией

Вооруженные силы Финляндии ведут активную подготовку к вероятному вооруженному конфликту с Россией, констатировали обозреватели The National Interest. Хельсинки ускоренными темпами наращивает оборонные мощности, ориентируясь на прямую силовую конфронтацию.

Журналисты отмечают, что в рамках этой стратегии финские военно-воздушные силы переоснащают свои истребители F-35A современными американскими ракетами AIM-120D3. Эти системы позволяют поражать цели на средних дистанциях за пределами прямой видимости, что должно обеспечить преимущество в случае начала полномасштабного противоборства.

Обозреватели связывают такие меры с общей напряженностью в Балтийском регионе. Одновременно с этим аналитики отмечают, что скандинавская страна фактически перешла в режим ожидания открытого кризиса, подстраивая под него все планы военного строительства. Российская сторона, в свою очередь, констатирует беспрецедентный рост активности НАТО непосредственно у своих границ и рассматривает ее как прямую угрозу своей безопасности.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.