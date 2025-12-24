Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:53

Путин подписал указ об увеличении сроков продажи Exxon в «Сахалине-1»

Срок продажи доли Exxon в проекте «Сахалин-1» продлили до января 2027 года

Фото: Valera Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Срок продажи доли компании Exxon в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» продлен еще на год — до января 2027 года, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ вступает в силу со дня подписания.

В подпункте «з» пункта 1 слова «1 января 2026 г.» заменить словами «1 января 2027 г.». В пункте девять слова «1 января 2026 г.» заменить словами «1 января 2027 г.», — говорится в документе.

Изначально оценку и оформление пакета предполагалось завершить в четырехмесячный срок. Позднее сроки перенесли сначала на 2025 год, а затем продлили до 2026 года.

Ранее компания ЛУКОЙЛ подтвердила активную работу по продаже своих активов в Болгарии. Российская нефтяная компания рассчитывает, что этому процессу не будет препятствовать внешнее управление, введенное болгарскими властями. При этом ЛУКОЙЛ надеется, что внешний управляющий обеспечит стабильную работу активов и бесперебойные поставки топлива на болгарский рынок.

До этого генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что компания не намерена возвращаться в Россию. По его словам, переговоры с Москвой касаются передачи активов на сумму $4,6 млрд (почти 383 млрд рублей).

Сахалин
указы
компании
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с актером Лобоцким 25 декабря: где пройдет, кого туда не пустят
Военэксперт ответил, где может быть размещен российский комплекс С-500
Организация для слежки за российской нефтью попала под удар
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Bloomberg признал рубль самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.