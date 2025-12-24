Путин подписал указ об увеличении сроков продажи Exxon в «Сахалине-1» Срок продажи доли Exxon в проекте «Сахалин-1» продлили до января 2027 года

Срок продажи доли компании Exxon в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» продлен еще на год — до января 2027 года, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ вступает в силу со дня подписания.

В подпункте «з» пункта 1 слова «1 января 2026 г.» заменить словами «1 января 2027 г.». В пункте девять слова «1 января 2026 г.» заменить словами «1 января 2027 г.», — говорится в документе.

Изначально оценку и оформление пакета предполагалось завершить в четырехмесячный срок. Позднее сроки перенесли сначала на 2025 год, а затем продлили до 2026 года.

Ранее компания ЛУКОЙЛ подтвердила активную работу по продаже своих активов в Болгарии. Российская нефтяная компания рассчитывает, что этому процессу не будет препятствовать внешнее управление, введенное болгарскими властями. При этом ЛУКОЙЛ надеется, что внешний управляющий обеспечит стабильную работу активов и бесперебойные поставки топлива на болгарский рынок.

До этого генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что компания не намерена возвращаться в Россию. По его словам, переговоры с Москвой касаются передачи активов на сумму $4,6 млрд (почти 383 млрд рублей).