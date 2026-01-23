Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 07:20

Восторг за копейки: салат из моркови и сыра — закуска за 5 минут!

Этот салат выручает, когда бюджет ограничен, а хочется чего-то по-настоящему вкусного и домашнего. Простые продукты из ближайшего магазина превращаются в классную закуску всего за пару движений обычной теркой.

Возьмите 2 крупные свежие моркови, очистите их и натрите на мелкой или средней терке в глубокую миску. Очистите 3 зубчика чеснока и пропустите их через пресс прямо к моркови. Добавьте 100 граммов любого доступного твердого сыра, который тоже предварительно натрите на терке. В целях экономии смело берите 1 качественный плавленый сырок, только сначала подержите его 10 минут в морозилке для легкого измельчения.

Положите в общую массу 2 столовые ложки густого майонеза или жирной сметаны. Посолите блюдо по своему вкусу и обязательно всыпайте щепотку черного молотого перца для пикантности. Хорошенько перемешайте все ингредиенты обычной ложкой до полной однородности.

Подавайте этот простой салат сразу к столу или дайте ему постоять 15 минут в холодильнике. За это время морковь даст сок и идеально пропитается чесночной остротой. Такая закуска станет отличным дополнением к обычной картошке или просто украсит кусочек свежего черного хлеба.

  • Совет: чтобы салат стал еще полезнее и приобрел интересную текстуру, добавьте в него 30 граммов измельченных орешков.

салаты
рецепты
простой рецепт
закуски
экономия
быстрый рецепт
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
