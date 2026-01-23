Промышленный объект загорелся в Пензе после атаки дронов ВСУ Мельниченко: в Пензе после атаки дронов ВСУ загорелась нефтебаза

Утром 23 января в Пензе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По оперативной информации, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Ситуация взята под контроль, угроза для населения отсутствует.

Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий <…>. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации, — написал Мельниченко.

На место оперативно прибыли силы МЧС, добавил глава области. Ликвидацией возгорания занимаются 46 пожарных и 14 единиц специальной техники. Работа продолжается, угрозы распространения огня на близлежащие объекты нет. Спецслужбы проводят необходимые мероприятия на месте.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают над Пензой атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По версии канала, на севере города прогремело не менее четырех взрывов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.