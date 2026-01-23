Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 06:43

Промышленный объект загорелся в Пензе после атаки дронов ВСУ

Мельниченко: в Пензе после атаки дронов ВСУ загорелась нефтебаза

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Утром 23 января в Пензе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По оперативной информации, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Ситуация взята под контроль, угроза для населения отсутствует.

Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий <…>. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации, — написал Мельниченко.

На место оперативно прибыли силы МЧС, добавил глава области. Ликвидацией возгорания занимаются 46 пожарных и 14 единиц специальной техники. Работа продолжается, угрозы распространения огня на близлежащие объекты нет. Спецслужбы проводят необходимые мероприятия на месте.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают над Пензой атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По версии канала, на севере города прогремело не менее четырех взрывов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Пенза
ВСУ
пожары
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 января
Вильфанд рассказал о надвигающейся аномальной «зимней жаре»
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью дюжины БПЛА
Ветеринар дал совет собачникам для выгула в сильные морозы
Восторг за копейки: салат из моркови и сыра — закуска за 5 минут!
Пленный боец ВСУ рассказал, что происходит на Сумском направлении
«Претензий не имеем»: адвокат Лурье рассказала, что Долина погасила долги
Евросоюз обсудит возможности укрепления единого рынка
Раскрыта судьба владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ
Миронов предложил новую меру поддержки женщин с детьми
Трамп отозвал приглашение в Совет мира у премьера одной страны
В российских школах могут сократить изучение одного предмета
Россиянам рассказали о пользе банных процедур
Промышленный объект загорелся в Пензе после атаки дронов ВСУ
Склады ВСУ взлетели, пехота разбежалась: успехи ВС РФ к утру 23 января
Раскрыта неожиданная опасность популярного напитка с шариками тапиоки
Просто надули: как в Удмуртии развели клиентов автосалона на 144 млн
Трамп рассказал, когда ждет Си Цзиньпина в гости
В Европе объявила о начале милитаризации Арктики
Врач назвала напитки, которые лучше всего согреют на морозе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.