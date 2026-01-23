Очевидцы рассказали о серии взрывов над Пензой SHOT: в небе над Пензой прозвучало не менее четырех взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают над Пензой атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Жители сообщили каналу о примерно четырех взрывах, прогремевших на севере города.

Официального подтверждения сведений нет. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало. SHOT добавил, что в одном из районов Пензы виден черный дым, там вспыхнул пожар.

Ранее стало известно, что за три часа вечером 22 января над территорией Курской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 дрона ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, все они был самолетного типа. Какие именно районы региона атаковал противник, не указывается.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ в Купянском районе. В Минобороны России уточнили, что противнику не удается подвезти на позиции живую силу и боеприпасы, а также организовать ротацию и контратаки.