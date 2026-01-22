Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ в Купянском районе, передает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противнику не удается подвезти на позиции живую силу и боеприпасы, а также организовать ротацию и контратаки.

На кадрах объективного контроля в режиме реального времени прямые попадания FPV-дронов и боеприпасов, сброшенных с ударных БПЛА, и уничтожение наземных робототехнических комплексов и пикапов боевиков ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее диверсионно-разведывательная группа ВСУ была вычислена и уничтожена российскими беспилотниками. По предварительной информации, вражеская ДРГ действовала в районе Красного Лимана. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого появилась информация, что командование ВСУ отправляет пограничников, которых преждевременно выписали из госпиталей или вызвали из отпусков, на защиту позиций у села Хатнего. В силовых структурах рассказали, что украинские командиры решились на такой шаг, чтобы не допустить потери контроля над районом.