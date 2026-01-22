Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 09:31

Российские силовики рассказали, кого ВСУ отправляют на харьковские рубежи

ВСУ отправляют раненых пограничников на защиту позиций в районе села Хатнее

Командование Вооруженных сил Украины отправляет пограничников, которых преждевременно выписали из госпиталей или вызвали из отпусков, на защиту позиций у села Хатнее, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, украинские командиры решились на такой шаг, чтобы не допустить потери контроля над районом.

На Харьковском направлении в районе Хатнего для недопущения утраты позиций командование ВСУ в срочном порядке усиливает позиции военнослужащими 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Личный состав вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не завершив курс реабилитации, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали перебрасывать в Харьковскую область иностранных наемников из Колумбии, чтобы удержать позиции на участке Хатнее — Меловое. По информации источников, в том числе в регион отправляют спецподразделения Главного управления разведки Украины на фоне нехватки личного состава и высоких потерь. Кроме того, украинские войска отступают с занимаемых позиций и минируют брошенные окопы.

