Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:12

Украинские диверсанты вышли на свое последнее задание в ДНР

Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов под Красным Лиманом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины была вычислена и уничтожена российскими беспилотниками, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. По их данным, вражеская ДРГ действовала в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Под Красным Лиманом разведка обнаружила группу диверсантов противника. Точной работой операторов БПЛА они были оперативно уничтожены, — рассказал журналистам собеседник.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что две группы диверсантов Вооруженных сил Украины переоделись в российскую военную форму. По его словам, это не спасло противника: диверсионно-разведывательную группу противника уничтожили на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

До этого стало известно, что сразу несколько офицеров элитного украинского подразделения «Волки Да Винчи» были ликвидированы на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Как уточнил Кимаковский, противник попал под удар российских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Россия
ДНР
ВСУ
диверсанты
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане
Школьница ответила перцовым газом на замечание
В Совфеде раскрыли значение создаваемого Трампом Совета мира
Разбили машину, замуровали двор: как получить компенсацию с коммунальщиков
Политолог ответил, какие пункты плана по Украине могли остаться нерешенными
Свыше 30 подпольных игорных клуба закрыли в одном регионе в 2025 году
В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба
Американские рыболовы «попали под раздачу» из-за Гренландии
Американец решил бороться со сторонниками Трампа с помощью ворон
Опубликованы фото железнодорожной катастрофы в Тульской области
Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне
Лавров подчеркнул стратегическую солидарность России и Белоруссии
«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ
Слон-убийца навел ужас на жителей Индии
Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца
Политолог ответил, чего будет добиваться Трамп от Зеленского в Давосе
В Госдуме объяснили, как искоренить нападения в школах
Королевская семья Британии: новости, карьера Маркл на телевидении окончена?
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США
Власть

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.