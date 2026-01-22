Украинские диверсанты вышли на свое последнее задание в ДНР

Украинские диверсанты вышли на свое последнее задание в ДНР Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов под Красным Лиманом

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины была вычислена и уничтожена российскими беспилотниками, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. По их данным, вражеская ДРГ действовала в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Под Красным Лиманом разведка обнаружила группу диверсантов противника. Точной работой операторов БПЛА они были оперативно уничтожены, — рассказал журналистам собеседник.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что две группы диверсантов Вооруженных сил Украины переоделись в российскую военную форму. По его словам, это не спасло противника: диверсионно-разведывательную группу противника уничтожили на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

До этого стало известно, что сразу несколько офицеров элитного украинского подразделения «Волки Да Винчи» были ликвидированы на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Как уточнил Кимаковский, противник попал под удар российских операторов беспилотных летательных аппаратов.