Офицеры элитного полка ВСУ не пережили удар на границе двух регионов

Офицеры элитного полка ВСУ не пережили удар на границе двух регионов В Запорожской области ликвидировали офицеров подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»

Сразу несколько офицеров элитного подразделения Вооруженных сил Украины «Волки Да Винчи» были ликвидированы на границе Запорожской и Днепропетровской областей, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, противник попал под удар беспилотных летательных аппаратов.

На территории Запорожской области у границы с Днепропетровщиной наши операторы БПЛА уничтожили группу офицеров полка «Волки Да Винчи», — отметил Кимаковский.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из состава группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации украинских солдат на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате точного огневого поражения уничтожены личный состав противника и автомобиль.

До этого часть взвода элитного подразделения «Волки да Винчи» попала под удар в поселке Железнодорожное Запорожской области. Как уточнил тогда Кимаковский, при массированном ударе погибли около 10 украинских военнослужащих.