Курскую область неудачно атаковали десятки дронов ВСУ МО: за три часа средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Курской областью

За три часа вечером 22 января над территорией Курской области дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. По данным военного ведомства, все они был самолетного типа. Какие именно районы региона атаковал противник, не указывается.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, — говорится в публикации.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ в Купянском районе. В Минобороны России уточнили, что противнику не удается подвезти на позиции живую силу и боеприпасы, а также организовать ротацию и контратаки.

