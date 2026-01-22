Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 23:44

Курскую область неудачно атаковали десятки дронов ВСУ

МО: за три часа средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Курской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За три часа вечером 22 января над территорией Курской области дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. По данным военного ведомства, все они был самолетного типа. Какие именно районы региона атаковал противник, не указывается.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области,говорится в публикации.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ в Купянском районе. В Минобороны России уточнили, что противнику не удается подвезти на позиции живую силу и боеприпасы, а также организовать ротацию и контратаки.

До этого сообщалось, что в Томской области разработали компактный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания, предназначенный для крупных беспилотников и самолетных конструкций. Устройство объемом 300 кубических сантиметров обладает мощностью 36 лошадиных сил. Такой агрегат способен поднимать в воздух аппараты полной массой до 300 килограммов.

