Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 18:19

Томские учение придумали компактный двигатель для дронов

В Томском научном центре создали мощный компактный двигатель для тяжелых БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Томской области разработали компактный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания, предназначенный для крупных беспилотников и самолетных конструкций. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Томского научного центра СО РАН, устройство объемом 300 кубических сантиметров обладает мощностью 36 лошадиных сил. Такой агрегат способен поднимать в воздух аппараты полной массой до 300 килограммов.

Проект был реализован в рекордно короткие сроки — менее чем за год. Первые успешные испытания и запуск опытного образца состоялись в конце 2025 года. Исследователи использовали современные методы численного моделирования и новые материалы, чтобы добиться высокой эффективности при минимальных габаритах.

Приятно осознавать, что наши знания помогли в решении столь важной для НПЦ БАС государственной задачи, — рассказал журналистам директор научного центра Алексей Марков

Серийное производство двигателей планируют запустить на базе томского НПЦ БАС. Новая установка призвана закрыть острый дефицит моторов мощностью от 20 до 30 кВт, который сейчас наблюдается в России. Среди преимуществ томской разработки — малый вес, низкий уровень вибрации и возможность работы на обычном автомобильном бензине.

Ранее стало известно, что российские ученые вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов, которые могут применяться в космических системах, связи и телевидении. Академик РАН и научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ, Росатом) Александр Сергеев сообщил, что новая разработка позволит значительно превзойти возможности существующих атомных часов.

ученые
беспилотники
разработки
дроны
РАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США зафиксировали массовое разочарование граждан в Трампе
Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.