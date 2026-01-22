Томские учение придумали компактный двигатель для дронов В Томском научном центре создали мощный компактный двигатель для тяжелых БПЛА

В Томской области разработали компактный роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания, предназначенный для крупных беспилотников и самолетных конструкций. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Томского научного центра СО РАН, устройство объемом 300 кубических сантиметров обладает мощностью 36 лошадиных сил. Такой агрегат способен поднимать в воздух аппараты полной массой до 300 килограммов.

Проект был реализован в рекордно короткие сроки — менее чем за год. Первые успешные испытания и запуск опытного образца состоялись в конце 2025 года. Исследователи использовали современные методы численного моделирования и новые материалы, чтобы добиться высокой эффективности при минимальных габаритах.

Приятно осознавать, что наши знания помогли в решении столь важной для НПЦ БАС государственной задачи, — рассказал журналистам директор научного центра Алексей Марков

Серийное производство двигателей планируют запустить на базе томского НПЦ БАС. Новая установка призвана закрыть острый дефицит моторов мощностью от 20 до 30 кВт, который сейчас наблюдается в России. Среди преимуществ томской разработки — малый вес, низкий уровень вибрации и возможность работы на обычном автомобильном бензине.

