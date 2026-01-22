Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:03

Российские ученые приблизились к созданию суперточных ядерных часов

Росатом: НЦФМ приблизился к созданию суперточных ядерных часов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские ученые вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов, которые могут применяться в космических системах, связи и телевидении, сообщил ТАСС академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ, Росатом) Александр Сергеев. По его словам, новая разработка позволит значительно превзойти возможности существующих атомных часов.

Ученые кооперации НЦФМ вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов. Предельная точность атомных часов, которые применяют в спутниковых системах навигации, связи и телевидения, в синхронизации информационных сетей, — 10 в минус восемнадцатой степени. Но для квантовых систем этого мало. Разработка позволит повысить точность измерения времени на два порядка, — сказал Сергеев.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что все международные проекты госкорпорации выполняются в установленные сроки. Глава компании выразил уверенность в превышении плановых показателей, несмотря на внешнее давление, передает пресс-служба российского кабмина. Он связал это с общим ростом операционной деятельности, который усиливает вклад госкорпорации в экономику страны.

