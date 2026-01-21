Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:13

В Росатоме рассказали о прогрессе в международных проектах

Лихачев: зарубежные проекты Росатома реализуются согласно планам

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Все международные проекты Росатома выполняются в установленные сроки, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Глава компании выразил уверенность в превышении плановых показателей, несмотря на внешнее давление, передает пресс-служба российского кабмина.

Все зарубежные проекты двигаются по плану. Несмотря на внешнее давление, мы превысим плановые показатели и по зарубежной выручке, и по портфелю зарубежных заказов, — сказал Лихачев.

Он связал это с общим ростом операционной деятельности, который усиливает вклад госкорпорации в экономику страны. По его словам, консолидированная инвестиционная программа Росатома до 2025 года составит 1,66 трлн рублей. Также ожидается увеличение налоговых отчислений на 20 млрд рублей по сравнению с уровнем 2024 года.

Лихачев отметил, что средняя зарплата в корпорации превышает 150 тыс. рублей, что соответствует рыночным показателям. Он привел итоги последней пятилетки, в течение которой выручка по новым продуктам выросла в 5,6 раза, а общая зарубежная выручка увеличилась более чем в два раза.

Ранее Росатом завершил один из ключевых этапов возведения инновационного ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области. Известно, что в ходе работ была смонтирована последняя периферийная оболочка объекта.

