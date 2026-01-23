Ветеринар дал совет собачникам для выгула в сильные морозы

Прогулки с собаками в сильные морозы не стоит отменять, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, длительное нахождение в замкнутом пространстве может негативно сказаться на здоровье животного. Он подчеркнул, что необходимо просто сократить время прогулок.

В сильные холода следует сократить время прогулок с собакой. Гулять с ней все равно надо, нельзя в холода переводить на пеленки. Собаки — это социальные животные, которые нуждаются в общении с сородичами. Они воспринимают дом как конуру, в которой нельзя ходить в туалет. Ломка эволюционного механизма приведет к проблемам со здоровьем. Далеко от дома лучше не отходить. Мы можем не заметить, как питомец начинает мерзнуть. К признакам переохлаждения относятся остановки собаки с характерным дрожанием, плохая реакция на команды, остекленевший взгляд, — предупредил Шеляков.

Ранее кинолог Владимир Голубев порекомендовал владельцам собак, работающих удаленно, заниматься с питомцами, предлагая им решать головоломки. По его словам, в дни занятости следует придерживаться установленного распорядка и поощрять домашнего любимца за хорошее поведение.