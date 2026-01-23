Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 07:20

Ветеринар дал совет собачникам для выгула в сильные морозы

Ветеринар Шеляков посоветовал не отменять выгул собак в сильные морозы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прогулки с собаками в сильные морозы не стоит отменять, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, длительное нахождение в замкнутом пространстве может негативно сказаться на здоровье животного. Он подчеркнул, что необходимо просто сократить время прогулок.

В сильные холода следует сократить время прогулок с собакой. Гулять с ней все равно надо, нельзя в холода переводить на пеленки. Собаки — это социальные животные, которые нуждаются в общении с сородичами. Они воспринимают дом как конуру, в которой нельзя ходить в туалет. Ломка эволюционного механизма приведет к проблемам со здоровьем. Далеко от дома лучше не отходить. Мы можем не заметить, как питомец начинает мерзнуть. К признакам переохлаждения относятся остановки собаки с характерным дрожанием, плохая реакция на команды, остекленевший взгляд, — предупредил Шеляков.

Ранее кинолог Владимир Голубев порекомендовал владельцам собак, работающих удаленно, заниматься с питомцами, предлагая им решать головоломки. По его словам, в дни занятости следует придерживаться установленного распорядка и поощрять домашнего любимца за хорошее поведение.

животные
собаки
советы
ветеринары
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый частый предлог мошенников для получения кода из СМС
Ксения Шойгу раскрыла нововведения на фестивале спорта в августе
Россияне охладели к сливочному маслу
ЦБ отозвал лицензию у одного из российских банков
Похититель вступил в переписку с отцом украденного в Красноярске мальчика
Отец похищенного в Красноярске школьника обнаружил вскрытые сейфы
У красноярского бизнесмена потребовали $350 тыс. за жизнь сына
Крупный пожар вспыхнул в центре Москвы
Момент похищения сына красноярского бизнесмена попал на видео
«Псевдоисторические байки»: Захарова обвинила норвежского министра во лжи
Двигатель для самолета Superjet 100 проверили на «птицестойкость»
Уголовное дело возбудили из-за похищения подростка в Красноярском крае
СК РФ установил виновных в смерти студентки в больнице Воронежа
Бизнесменам дали совет, в каком случае называть проект своим именем
Трамп объяснил появление огромного синяка на левой руке
Ошибка командования ВСУ, «ПВО-Франкенштейн»: новости СВО к утру 23 января
Ксения Шойгу рассказала о планах «Лиги героев» на грядущий сезон
Харьков превращают в «крепость»
Семьи погибших в ДТП с участием туристического автобуса получат выплаты
Эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.