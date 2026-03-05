Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 19:24

Пышные шапки до самой осени: как правильно обрезать гортензию весной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гортензия щедро благодарит за заботу, особенно если весной уделить ей немного внимания. От правильной обрезки зависит, будут ли летом крупные шапки цветов или же куст зарастет и ослабнет. Главное — учесть вид растения и не пропустить подходящего момента.

Метельчатые и древовидные сорта цветут на побегах текущего года, поэтому их смело укорачивают каждую весну. Удаляют слабые и тонкие веточки, прореживают центр куста, а основные побеги обрезают, оставляя почку, направленную наружу. Крупнолистную гортензию радикально не стригут — она формирует бутоны на прошлогодних ветках, поэтому весной проводят только санитарную чистку. Работы выполняют до активного сокодвижения, когда почки уже набухли, но не раскрылись. Острый и чистый секатор обязателен. Если все сделать вовремя, куст направит силы на сильные побеги и порадует особенно пышным цветением.

Ранее сообщалось, что многие ждут мая, чтобы побелить деревья, превращая это в красивый ритуал, но настоящая польза скрыта в ранней обработке. Опытные садоводы советуют проводить побелку в феврале — марте, сразу после схода снега.

растения
цветы
советы
гортензия
Марина Макарова
М. Макарова
