Пышные шапки до самой осени: как правильно обрезать гортензию весной

Гортензия щедро благодарит за заботу, особенно если весной уделить ей немного внимания. От правильной обрезки зависит, будут ли летом крупные шапки цветов или же куст зарастет и ослабнет. Главное — учесть вид растения и не пропустить подходящего момента.

Метельчатые и древовидные сорта цветут на побегах текущего года, поэтому их смело укорачивают каждую весну. Удаляют слабые и тонкие веточки, прореживают центр куста, а основные побеги обрезают, оставляя почку, направленную наружу. Крупнолистную гортензию радикально не стригут — она формирует бутоны на прошлогодних ветках, поэтому весной проводят только санитарную чистку. Работы выполняют до активного сокодвижения, когда почки уже набухли, но не раскрылись. Острый и чистый секатор обязателен. Если все сделать вовремя, куст направит силы на сильные побеги и порадует особенно пышным цветением.

Ранее сообщалось, что многие ждут мая, чтобы побелить деревья, превращая это в красивый ритуал, но настоящая польза скрыта в ранней обработке. Опытные садоводы советуют проводить побелку в феврале — марте, сразу после схода снега.