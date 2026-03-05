Жесткие полотенца снова как новые: добавляю 2 средства — и мягкость возвращается

Новые махровые полотенца такие мягкие, что из них не хочется вылезать. Но со временем ворс грубеет, появляется запах сырости, и пользоваться ими становится неприятно. Я нашла простой способ вернуть мягкость без дорогих кондиционеров.

Секрет — в обычном геле для стирки и соли для посудомоечной машины. Соль отлично смягчает воду, из-за которой ткань часто становится жесткой. Перед стиркой встряхните полотенца, чтобы расправить ворс. В барабан положите изделия, добавьте один колпачок геля, а две столовые ложки соли насыпьте в капроновый носок и отправьте туда же. Стирайте при 40 градусах и отжиме не выше 800 оборотов. В результате волокна расправляются, исчезает затхлый запах, а полотенца снова становятся пушистыми и приятными к телу. Теперь пользуюсь этим методом регулярно и очень довольна результатом.

