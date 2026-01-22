Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:49

Сдобные булочки с сахаром и корицей — выпечка на скорую руку

Рецепт вкусной выпечки к чаю на скорую руку — булочки с сахаром из сдобного теста Рецепт вкусной выпечки к чаю на скорую руку — булочки с сахаром из сдобного теста Фото: Andreas Berheid/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Если торты и пирожные вдруг надоели, то всегда можно найти им замену. Причем на ее приготовление уйдет около получаса. Например, можно приготовить булочки с сахаром из сдобного теста.

Ингредиенты:

  • сдобное тесто — 500 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — по вкусу;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.

Из теста сделать заготовки, размером с детский кулачок. Скатать из каждого толстую колбаску и завернуть ее спиралью. Масло распустить на водяной бане, смазать каждую заготовку с помощью силиконовой кисточки и посыпать сахаром. Противень смазать растительным маслом, выложить булочки, поставить в разогретую духовку и запекать до готовности.

Проверено редакцией
Читайте также
Долой сметанник! Рулет «Пчелка» с медом, грецкими орехами и сметанным кремом — влажный, душистый и очень домашний
Общество
Долой сметанник! Рулет «Пчелка» с медом, грецкими орехами и сметанным кремом — влажный, душистый и очень домашний
Беру стакан кефира и пачку вишни: шоколадные кексы пеку за полчаса — магазинные десерты больше не покупаю
Общество
Беру стакан кефира и пачку вишни: шоколадные кексы пеку за полчаса — магазинные десерты больше не покупаю
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Семья и жизнь
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Медовик — это банально. Пеку торт «Три шоколада» — плотный горький, молочный мусс и воздушный белый слой в одном десерте
Общество
Медовик — это банально. Пеку торт «Три шоколада» — плотный горький, молочный мусс и воздушный белый слой в одном десерте
В ГД озвучили, сколько дней могут продлиться следующие новогодние каникулы
Общество
В ГД озвучили, сколько дней могут продлиться следующие новогодние каникулы
десерты
кулинария
Новый год
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Резонансная история ползающей на четвереньках пенсионерки дошла до властей
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Легенда на вашей кухне — суп том ям с шампиньонами в домашних условиях
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.