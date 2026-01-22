Сдобные булочки с сахаром и корицей — выпечка на скорую руку

Рецепт вкусной выпечки к чаю на скорую руку — булочки с сахаром из сдобного теста

Если торты и пирожные вдруг надоели, то всегда можно найти им замену. Причем на ее приготовление уйдет около получаса. Например, можно приготовить булочки с сахаром из сдобного теста.

Ингредиенты:

сдобное тесто — 500 г;

мука — 3 ст. л.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — по вкусу;

подсолнечное масло — 2 ст. л.

Из теста сделать заготовки, размером с детский кулачок. Скатать из каждого толстую колбаску и завернуть ее спиралью. Масло распустить на водяной бане, смазать каждую заготовку с помощью силиконовой кисточки и посыпать сахаром. Противень смазать растительным маслом, выложить булочки, поставить в разогретую духовку и запекать до готовности.