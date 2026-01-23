Россиянам рассказали о пользе банных процедур Врач Павлова: поход в баню снижает уровень стресса и устраняет спазмы в мышцах

Посещение бани помогает снять стрессовое напряжение и устранить мышечные спазмы, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, процедура также позволяет наладить кровообращение и укрепить иммунитет.

Первое упоминание о банях и саунах было еще во времена Древнего Рима, нельзя недооценивать их положительное влияние на организм. Нервная система под действием высокой температуры расслабляется, увеличивается уровень гормонов удовольствия и снижается уровень стресса, происходит улучшение мозгового кровообращения. Как правило, после бани и сауны происходит улучшение сна. Тепло помогает расслабить мышцы, убрать спазмы и зажимы, вывести молочную кислоту, которая образуется при интенсивных тренировках, также на фоне этого происходит улучшение кровообращения суставов, что может временно снизить болевой синдром при артритах и артрозах, — поделилась Павлова.

Она подчеркнула, что чередование температур оказывает на кровеносную систему эффект, аналогичный аэробным упражнениям средней интенсивности. По словам Павловой, это способствует увеличению частоты сердечных сокращений. Врач указала, что такие изменения укрепляют внутреннюю оболочку сосудов — эндотелий, а также повышают их эластичность.

Походы в баню и сауну могут оказывать благотворное влияние на слизистые дыхательной системы и иммунитет, что благоприятно при хронических бронхитах и усиливает отхождение мокроты. Регулярное проведение процедур может снижать уровень воспаления. Необходимо помнить, что есть противопоказания, поэтому перед посещением бани или сауны лучше проконсультироваться с лечащим врачом, — заключила Павлова.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова предупредила, что резкое падение температуры после выхода из бани может вызвать сердечную недостаточность. По ее словам, погружение в снег или холодную воду повышает риск внезапного повышения артериального давления.