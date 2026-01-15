Россиянам рассказали, почему опасно нырять в прорубь или снег после бани

Россиянам рассказали, почему опасно нырять в прорубь или снег после бани Врач Самойлова: резкое охлаждение после бани вызывает сердечную недостаточность

Резкое понижение температуры после выхода из бани может привести к сердечной недостаточности, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова. По ее словам, при погружении в снег или холодную воду существует вероятность внезапного скачка артериального давления.

Русская баня давно славится своими целебными свойствами и расслабляющим эффектом. Однако многие любители попариться забывают, что резкое охлаждение после парилки может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Экстремальные способы охлаждения, такие как ныряние в прорубь или снег, создают колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Организм вынужден экстренно адаптироваться к смене температур, что может привести к спазму сосудов, сердечной недостаточности, повышенному артериальному давлению, нарушениям местного кровообращения, головокружению и тошноте, — предупредила Самойлова.

Она порекомендовала выйти из бани в предбанник, чтобы тело могло постепенно остыть. По словам эндокринолога, затем следует принять прохладный душ, но не переусердствовать с охлаждением. Также Самойлова посоветовала выпить чашку теплого чая или травяного настоя для поддержания водно-солевого баланса.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали не посещать баню и сауну после употребления алкоголя, обильного приема пищи или натощак. Также не рекомендуется ходить в парную в состоянии сильной усталости и перед сном.