В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню Роспотребнадзор: следует отказаться от бани после употребления алкоголя

Человеку не следует посещать баню и сауну после употребления алкоголя или обилия еды, а также натощак, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве посоветовали отказаться от парной в состоянии сильной усталости и перед сном.

Кроме того, в баню опасно ходить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Хронические воспаления и повышенное внутричерепное давление — тоже веские противопоказания.

Помимо этого, от банных процедур лучше воздержаться пациентам с онкологиями и доброкачественными опухолями. Всем остальным перед первым заходом в парилку нужно принять теплый душ, насухо вытереться и прикрыть голову. Для начала рекомендуется просидеть в бане не больше пяти минут. Важно, чтобы перерывы между заходами в парную составляли не менее 10 минут.

