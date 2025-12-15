В Роспотребнадзоре назвали неочевидный напиток для укрепления иммунитета Роспотребнадзор: иван-чай за счет витаминов и микроэлементов укрепит иммунитет

Иван-чай за счет витаминов А, С, группы В и микроэлементов, в том числе железа, калия, кальция и магния, способствует укреплению иммунитета, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов, этот напиток обладает противовоспалительным эффектом.

Кроме того, иван-чай успокаивает, повышает настроение и улучшает качество сна, отметили в ведомстве. Вдобавок к этому напиток поддерживает работу пищеварительной системы.

При покупке иван-чая важно обращать внимание на внешний вид листьев — они должны быть темными и без зеленых вкраплений. Рекомендуется избегать продуктов с химическими ароматизаторами и проверять маркировку чая — на упаковке должен стоять знак евразийского соответствия (ЕАС).

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что на морозе лучше согреваться горячим чаем с медом, лимоном или теплым морсом с имбирем. По его словам, попытки согреться алкоголем могут серьезно навредить здоровью.