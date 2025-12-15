Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:44

В Роспотребнадзоре назвали неочевидный напиток для укрепления иммунитета

Роспотребнадзор: иван-чай за счет витаминов и микроэлементов укрепит иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Иван-чай за счет витаминов А, С, группы В и микроэлементов, в том числе железа, калия, кальция и магния, способствует укреплению иммунитета, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов, этот напиток обладает противовоспалительным эффектом.

Кроме того, иван-чай успокаивает, повышает настроение и улучшает качество сна, отметили в ведомстве. Вдобавок к этому напиток поддерживает работу пищеварительной системы.

При покупке иван-чая важно обращать внимание на внешний вид листьев — они должны быть темными и без зеленых вкраплений. Рекомендуется избегать продуктов с химическими ароматизаторами и проверять маркировку чая — на упаковке должен стоять знак евразийского соответствия (ЕАС).

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что на морозе лучше согреваться горячим чаем с медом, лимоном или теплым морсом с имбирем. По его словам, попытки согреться алкоголем могут серьезно навредить здоровью.

напитки
здоровье
Роспотребнадзор
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей «Госуслуг» увеличилось до 120 млн человек
Стоматолог рассказала, почему так важно менять зубную щетку после простуды
Пять человек отравились токсичными парами на кубанском заводе
Политолог объяснил, почему Украине не видать места в НАТО
В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте
В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.