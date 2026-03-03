Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 07:15

Что посадить на рассаду в марте: полный список овощей и цветов

Овощи для мартовского посева: томаты, перцы, баклажаны, капуста Овощи для мартовского посева: томаты, перцы, баклажаны, капуста Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Март для огородника — точка невозврата: промедлишь с посевами, и рассада не успеет набрать силу к высадке. Важно не просто «что‑то посеять», а понять, что посеять на рассаду в марте именно под свой регион и свои сроки высадки. Разберем, какие овощи, зелень и цветы лучше всего сеять в марте и как организовать посадку семян в марте на рассаду, чтобы летом собирать урожай, а не жаловаться на вытянувшиеся растения.

Овощи для мартовского посева: томаты, перцы, баклажаны, капуста

В марте начинается основной «рассадный марафон» по теплолюбивым культурам. Это идеальное время для тех овощей, которым нужно 50–80 дней до высадки в теплицу или открытый грунт.

Что посеять на рассаду в марте из основных овощей

  • Томаты: среднеспелые и позднеспелые, особенно высокорослые и тепличные. Им нужен приличный запас времени, но сеять слишком рано нельзя, чтобы рассада не переросла.

  • Перец сладкий: если февраль вы пропустили, март — последний комфортный месяц для посева на полноценный урожай.

  • Перец острый: в большинстве случаев его тоже высевают в марте, особенно если планируете собирать зрелые стручки, а не только зеленые.

  • Баклажаны: культура с длинным периодом роста, поэтому посадка семян в марте на рассаду — практически обязательное условие нормального урожая в средней полосе и на Урале.

  • Капуста: белокочанная средняя и поздняя, цветная капуста, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби. Их обычно сеют партиями, с интервалом в несколько дней.

Практика по срокам

  • В регионах с климатом, похожим на Урал и среднюю полосу, томаты лучше сеять с середины марта до конца месяца, чтобы к высадке они были коренастыми, а не вытянутыми «свечками».

  • Перцы и баклажаны имеет смысл посеять чуть раньше томатов, в первой половине марта, потому что они медленнее формируют корневую систему и листья.

  • Капусту удобно сеять «волнами»: сначала раннеспелые и цветную, затем среднюю и позднюю для хранения.

Важно помнить: слишком ранний посев томатов и перцев — одна из главных причин слабого урожая. Переросшая рассада хуже переносит пересадку, чаще болеет и хуже наращивает корни, даже если выглядит мощной в квартире.

Что посадить на рассаду в марте: полный список овощей и цветов Что посадить на рассаду в марте: полный список овощей и цветов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зелень и корнеплоды: сельдерей, лук-порей, базилик

Март — «звездный час» медлительных культур и зелени с длинным вегетационным периодом. Если посеять их позже, растения просто не успеют показать свой потенциал до холодов.

Какие овощи сажать в марте из зелени и корнеплодов

  • Сельдерей корневой: без раннего посева корнеплоды получаются мелкими или не успевают сформироваться. Для большинства регионов март — оптимальный месяц старта.

  • Сельдерей листовой и черешковый: при мартовском посеве вы получаете полноценную зелень и сочные черешки с середины лета.

  • Лук‑порей: при выращивании через рассаду формирует мощные «ножки» к осени, особенно в регионах с коротким летом.

  • Репчатый лук из чернушки: если хотите получить полноценную репку за сезон, а не только севок, выращивание через рассаду в марте — надежный вариант.

  • Базилик: теплолюбивая культура, которая при посеве в марте дает кустики, готовые к высадке при наступлении устойчивого тепла.

  • Листовую зелень (шпинат, салат, укроп, петрушку, кинзу, мангольд) можно посеять в марте на рассаду или сразу в теплицу, чтобы ускорить получение ранней зелени.

Особенности ухода

  • Сельдерей и базилик не любят холод: им нужна стабильная температура и хороший свет, иначе рассада вытягивается, а растения потом долго «сидят» на месте.

  • Лук‑порей после появления всходов часто слегка подстригают ножницами: это помогает укрепить стебелек и не дает перу ложиться.

  • Густые посевы зелени можно сначала держать «ковром», а затем рассаживать в стаканчики или грядку по мере необходимости.

Интересный факт: многие корневые и стеблевые культуры (сельдерей, порей) реагируют не только на срок посева, но и на длину светового дня. Если посеять их слишком поздно, при уже длинном дне, часть растений быстрее уходит в стрелку вместо того, чтобы формировать корнеплод или утолщенный «ствол».

Что посеять на рассаду в марте: список культур для богатого урожая Что посеять на рассаду в марте: список культур для богатого урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однолетние цветы: петуния, лобелия, цинния, бархатцы

Для цветоводов март — ключевой месяц. Цветы на рассаду в марте (список с любимцами у каждого садовода свой) определяют, каким будет ваш двор или дача в июне–июле. Особенно это касается мелкосемянных и долгорастущих видов.

Что посеять на рассаду в марте из однолетников

  • Петуния: ее посев в первой–середине марта позволяет увидеть первые цветы уже в начале лета. Ранний посев требует качественной досветки.

  • Лобелия: растет медленно, поэтому март — почти крайний срок, если хотите получить цветущие куртины к середине лета.

  • Бархатцы: их обычно высевают ближе к концу марта, чтобы к моменту высадки в открытый грунт растения были крепкими, но не переросшими.

  • Цинния: быстро растущая культура, которую многие специально сеют в конце месяца, чтобы рассада не вытянулась до высадки.

Дополнительно в мартовский список можно добавить

  • Астры однолетние, львиный зев, виолу, агератум, вербену, алиссум, сальвию и другие популярные однолетники, ориентируясь на сроки, указанные на пакетике семян.

Особенности посева

  • Петунию и лобелию чаще сеют поверхностно, не заделывая семена, под прозрачную крышку или пленку, с обязательной подсветкой.

  • Бархатцы и циннии лучше заделывать в почву на небольшую глубину: так им легче формировать корни и не пересыхать.

  • Однолетники, посеянные в марте нуждаются в аккуратном поливе: застой влаги приводит к «черной ножке», поэтому безопаснее увлажнять через поддон или мелкий распылитель.

Интересный факт: между посевом петунии и первым цветком в среднем проходит около 2,5–3 месяцев, а у лобелии срок еще длиннее. Поэтому даже при хорошем уходе посев в конце марта часто сдвигает начало пышного цветения к середине лета.

Что посадить на рассаду в марте: полный список овощей и цветов Что посадить на рассаду в марте: полный список овощей и цветов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многолетники, которые сеют в марте

Март — удачный месяц не только для овощей и однолетников. Это удобное время заложить фундамент будущего цветника, который будет радовать несколько лет.

Многолетники и двулетники для мартовского посева

  • Примула: при посеве в марте в первый сезон обычно развивается розетка листьев, а массовое цветение начинается на следующий год, но без раннего посева цикл сильно сдвигается.

  • Лаванда: часто нуждается в стратификации, после которой семена высевают как раз в конце зимы — начале весны.

  • Аквилегия, гвоздика Шабо, ряд колокольчиков и других садовых многолетников, которые при мартовском посеве успевают укорениться и окрепнуть до зимы.

  • Отдельные виды многолетних декоративных растений с длительным развитием также нередко рекомендуют сеять в марте, о чем производители обычно пишут на упаковке.

Почему март? Длительный вегетационный период у многих многолетников требует раннего старта. Запоздалый посев часто приводит к тому, что растения либо не успевают зацвести, либо уходят в зиму слабыми.

Особенности мартовского посева: досветка, пикировка, уход

В марте в большинстве регионов России (от Урала до средней полосы) начинается основной посев теплолюбивых культур на рассаду: томатов, перцев, баклажанов и капусты.

Рассада помидоров и перцев в марте особенно важна для тех, кто планирует высадку в теплицу или под укрытия: при посеве в этом месяце растения успевают набрать нужный возраст, но не перерастают.

Досветка

Мартовская рассада помидоров, перцев, цветов и зелени живет в условиях короткого дня и неустойчивого освещения.

  • В большинстве регионов в марте естественного света рассаде по‑прежнему не хватает. Нужны минимум 12 часов светового дня, а для томатов, перцев и цветочной мелкоты — до 14 часов.

  • Для подсветки достаточно современных светодиодных ламп с холодным или нейтральным спектром, расположенных на расстоянии около 20–30 см от листьев.

  • Если света мало, рассада вытягивается, полегает, и даже последующая высадка в грунт не полностью исправляет ситуацию. В таком случае лучше немного сократить посевы, но обеспечить им нормальную досветку.

Что посеять на рассаду в марте: список культур для богатого урожая Что посеять на рассаду в марте: список культур для богатого урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пикировка

Рассада помидоров и перцев в марте — это именно рассада тех культур, которые при грамотном выборе сроков и правильном уходе дают дружные всходы и крепкие ростки к маю–июню, когда приходит время переселять их в грунт.

  • Томаты и капуста обычно переезжают в отдельные емкости в фазе 1–2 настоящих листьев: это стимулирует образование дополнительных корней.

  • Перцы и баклажаны чувствительны к повреждению корневой системы, их часто сразу высевают в отдельные стаканчики или пикируют крайне аккуратно, с комом земли.

  • Петунию, лобелию и другие мелкосемянные цветы можно рассаживать небольшими пучками, а не по одному стебельку, — так растения легче приживаются и выглядят более пышно.

Уход за рассадой

Без корректного режима свет–влага–температура даже «идеальные» по срокам посевы могут не дать ожидаемого результата.

  • Полив: умеренный, по мере подсыхания верхнего слоя. Лужи воды в поддоне, тяжелый мокрый грунт и отсутствие проветривания почти гарантируют грибковые болезни.

  • Температура: после появления всходов многим культурам (например, томатам и капусте) полезно немного снизить ночную температуру. Это помогает сформировать крепкий стебель и не дает растениям вытягиваться.

  • Подкормки: первые удобрения обычно дают спустя 10–14 дней после пикировки, слабым раствором, чтобы не обжечь корни и не спровоцировать быстрый «жирующий» рост.

  • Проветривание и легкое закаливание на балконе или у открытой форточки готовят рассаду к будущей высадке в теплицу и грунт.

Лунный календарь посева на март

  • Многие садоводы ориентируются на лунные фазы: посевы и пикировку планируют на дни растущей луны, избегая точных дней новолуния и полнолуния.

  • Для тех, кто следует таким рекомендациям, удобно заранее отметить благоприятные даты марта и под них распределить: какие овощи сажать в марте и зелень, когда сеять цветы на рассаду в марте, список которых вы составили заранее.

Если коротко, вопрос «что посеять на рассаду в марте» лучше решать не по общему списку, а через призму своих условий: регион, наличие теплицы, дата предполагаемой высадки и возможности по досветке. Но общий принцип один: разумные сроки, качественный свет, аккуратная пикировка и умеренный полив дают больше, чем попытка посеять все и сразу. Такой подход позволяет не только собрать богатый урожай и вырастить пышные цветники, но и сделать дачный сезон спокойнее и приятнее.

Ранее мы рассказывали, какие штрафы ждут дачников и садоводов в 2026 году.

садоводство
дача
участок
советы
календарь
посадка
лайфхаки
семена
рассада
урожай
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела
Сотрудник Госдепа США зарезал человека во время ссоры после ДТП
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика
Экс-премьер России раскрыл правду о финансовом благополучии ЕС
Ситуация на Ближнем Востоке 3 марта: новые удары по ОАЭ, угрозы Ирана
Юрист раскрыл, что грозит за появление голым у окна или на балконе
Над Россией сбили почти 20 украинских БПЛА за ночь
«Я не помню»: Клинтон дал показания по вопросу своих связей с Эпштейном
Спортсменов изолируют, ЧМ отберут? Как накажут США за удары по Ирану
Горбачев признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны России
Германия начала блокировать банковские счета россиян
Юрист дала необычный совет мужчинам, планирующим развод
Вэнс сделал смелое заявление о сроках проведения операции США против Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 марта
«Преступление против нации»: депутат о пропаганде алкоголя в музыке
«Блуждает в хаосе»: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке
Выявлены хищения при реконструкции томского аэропорта
Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше
Саудовская Аравия заявила об уничтожении БПЛА над центром страны
Лишили ВСУ около трех десятков укрытий: успехи ВС РФ к утру 3 марта
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.