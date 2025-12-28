Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 20:08

Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы

Как сохранить зелень свежей в холодильнике — советы бережливым хозяйкам Как сохранить зелень свежей в холодильнике — советы бережливым хозяйкам Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Свежая зелень способна превратить обычное блюдо в праздничное, но важно понимать, как хранить свежую зелень в холодильнике так, чтобы она оставалась ароматной и хрустящей. Для этого зелень нужно промыть, хорошо обсушить, убрать лишнюю влагу и поместить в упаковку, которая пропускает воздух, но не дает листьям быстро высохнуть. Если соблюдать эти простые правила, зелень без потери качества простоит в холодильнике несколько дней и спокойно дождется подачи на стол.

В идеале нежную зелень лучше покупать почти вплотную к новогоднему столу, за день-два до праздника. Она плохо переносит перепады температуры, избыток влаги и сухой воздух, поэтому долго лежать в холодильнике без правильной подготовки не сможет. Именно поэтому не стоит закупать пучки укропа, петрушки, салата и базилика за неделю до торжества: велика вероятность, что к 31 числу они уже потеряют вид.

Чтобы зелень оставалась свежей, удобно ориентироваться на небольшие правила для каждого вида.

  • Укроп и петрушка: промыть, обсушить, срезы подровнять, поставить пучки в стакан с небольшим количеством воды и сверху слегка прикрыть пакетом с отверстиями.

  • Рукола: не любит избыток влаги, поэтому аккуратно просушить листья, сложить в контейнер, выложив дно и верх бумажными полотенцами.

  • Базилик: реагирует на холод, его лучше хранить как букет при комнатной температуре, а при необходимости поставить в холодильник в бумажном пакете в овощном отсеке.

  • Зеленый салат: промывать лучше перед употреблением, а кочан или листья держать в перфорированном пакете или контейнере с салфетками.

  • Пекинская капуста: хорошо хранится в холодильнике, если обернуть кочан пищевой пленкой или пакетом, не перекрывая полностью доступ воздуха.

  • Зеленый лук: можно поставить в стакан с водой, как маленький букет, или завернуть слегка влажным полотенцем и убрать в пакет с дырочками.

Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Если подытожить, зелень любит аккуратность: чистые, сухие листья, умеренную влажность, доступ воздуха и отсутствие резких перепадов температуры. Тем, кто ищет простой ответ на вопрос, как хранить свежую зелень в холодильнике: промойте, тщательно обсушите, уберите лишнюю влагу салфетками, сложите зелень в контейнер или пакет с небольшими отверстиями и держите ее в овощном отсеке, а покупать такие продукты старайтесь за 1-2 дня до торжества, тогда они точно будут радовать глаз и вкус.

Ранее мы рассказывали, как вырастить зелень дома на подоконнике.

зелень
продукты
хранение
польза
советы
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
«Он никогда не отмоет»: россиянка 25 лет доказывает невиновность в убийстве
ВМС США приняли неожиданное решение по кораблям в Средиземном море
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.