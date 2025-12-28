Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы

Свежая зелень способна превратить обычное блюдо в праздничное, но важно понимать, как хранить свежую зелень в холодильнике так, чтобы она оставалась ароматной и хрустящей. Для этого зелень нужно промыть, хорошо обсушить, убрать лишнюю влагу и поместить в упаковку, которая пропускает воздух, но не дает листьям быстро высохнуть. Если соблюдать эти простые правила, зелень без потери качества простоит в холодильнике несколько дней и спокойно дождется подачи на стол.

В идеале нежную зелень лучше покупать почти вплотную к новогоднему столу, за день-два до праздника. Она плохо переносит перепады температуры, избыток влаги и сухой воздух, поэтому долго лежать в холодильнике без правильной подготовки не сможет. Именно поэтому не стоит закупать пучки укропа, петрушки, салата и базилика за неделю до торжества: велика вероятность, что к 31 числу они уже потеряют вид.

Чтобы зелень оставалась свежей, удобно ориентироваться на небольшие правила для каждого вида.

Укроп и петрушка: промыть, обсушить, срезы подровнять, поставить пучки в стакан с небольшим количеством воды и сверху слегка прикрыть пакетом с отверстиями.

Рукола: не любит избыток влаги, поэтому аккуратно просушить листья, сложить в контейнер, выложив дно и верх бумажными полотенцами.

Базилик: реагирует на холод, его лучше хранить как букет при комнатной температуре, а при необходимости поставить в холодильник в бумажном пакете в овощном отсеке.

Зеленый салат: промывать лучше перед употреблением, а кочан или листья держать в перфорированном пакете или контейнере с салфетками.

Пекинская капуста: хорошо хранится в холодильнике, если обернуть кочан пищевой пленкой или пакетом, не перекрывая полностью доступ воздуха.

Зеленый лук: можно поставить в стакан с водой, как маленький букет, или завернуть слегка влажным полотенцем и убрать в пакет с дырочками.

Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Если подытожить, зелень любит аккуратность: чистые, сухие листья, умеренную влажность, доступ воздуха и отсутствие резких перепадов температуры. Тем, кто ищет простой ответ на вопрос, как хранить свежую зелень в холодильнике: промойте, тщательно обсушите, уберите лишнюю влагу салфетками, сложите зелень в контейнер или пакет с небольшими отверстиями и держите ее в овощном отсеке, а покупать такие продукты старайтесь за 1-2 дня до торжества, тогда они точно будут радовать глаз и вкус.

